Criciúma-SC decreta situação de emergência devido às chuvas

A Prefeitura de Criciúma, em Santa Catarina, decretou nesta quarta-feira, 27, situação de emergência por conta das chuvas que atingiram a região durante a tarde de ontem, provocando estragos no município.

Foram registrados estragos, segundo a Prefeitura, nos bairros: Linha Batista, Mineira Nova, Loteamento Meller, Vera Cruz, Buenos Aires, Próspera, Maria Céu, Santo Antônio, Centro, Paraíso, São Francisco, Vila Zuleima, Mina do Mato, Santa Luzia, Rio Maina, Boa Vista, Operária Nova, Vila Francesa, Nova Esperança, Vila Belmiro, São Defende, São Cristóvão, São José dentre outros.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A intensidade da chuva apontou 132 milímetros de água por hora. Ruas foram alagadas e casas destelhadas. Nos postos de saúde dos bairros São Defende, Santo Antônio, Vila Belmiro, Nova Esperança, Vila Nova e Santa Luzia houve destelhamento.

Nos bairros Boa Vista e Próspera houve registro de alagamentos, assim como no Atendimento Multiprofissional Especializado (AME), no PAM e no posto do bairro Francesa. Muitas escolas também foram atingidas, entre elas, Oswaldo Hülse, Fiorento Meller, Contim Portela, Marcílio Dias, Giácomo Búrigo, Filho do Mineiro.