Criminoso é morto durante assalto a salão de beleza em Taboão da Serra (SP) Um assalto a um salão de beleza na região central de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, na noite de quarta-feira, terminou com quatro suspeitos presos, dois deles baleados. Um assaltante foi morto e um investigador ficou ferido. Eram 21 horas quando o investigador Luiz Brovenzano e policiais civis da Delegacia Central de Taboão da Serra desconfiaram de três homens que estavam no salão de beleza, no Jardim Bomtempo. O investigador, ao perceber que os três iniciavam um assalto, invadiu o salão. Um dos criminosos estava armado e reagiu. No revide, o investigador atirou e baleou os três criminosos, mas foi atingido no pescoço. Ele segue internado no Hospital São Luiz, na zona sul da capital paulista. Um dos assaltantes morreu e os outros dois conseguiram escapar. Um quarto assaltante, que estava fora do salão acabou fugindo. Policiais pediram reforço e minutos depois os três assaltantes que haviam fugido, entre eles os dois feridos pelo investigador, acabaram presos pela Polícia Civil e guardas municipais. Entre os detidos há um adolescente. O caso foi registrado no Distrito Policial Central de Taboão da Serra.