Criminosos atacam agente penitenciário no Rio O agente penitenciário Evandro dos Santos, funcionário do sistema prisional fluminense, reagiu, na noite de segunda-feira, a uma suposta tentativa de assalto da qual foi vítima no bairro da Abolição, no Grande Méier, no Rio, segundo a polícia. Um dos bandidos morreu. O outro, mesmo baleado, conseguiu fugir do local roubando uma ambulância. O agente, que ocupava um Santana, foi abordado pela dupla na Rua Ernesto Nunes. Armados, os criminosos chegaram em um Celta vermelho e investiram contra Evandro, que revidou, dando início a uma troca de tiros. Ferido, Evandro foi encaminhado em estado grave ao Hospital Salgado Filho. O caso foi registrado no 24º Distrito Policial da cidade.