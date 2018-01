Criminosos explodem três bancos no interior paulista e sul mineiro

SOROCABA – Bandos armados explodiram três agências bancárias na madrugada desta quinta-feira (7) em cidades que ficam na divisa entre os Estados de São Paulo e Minas Gerais. Na paulista São Bento do Sapucaí, os criminosos atacaram com explosivos uma agência do banco Santander e outra do Banco do Brasil. A sequência de explosões assustou os moradores. Na fuga, os criminosos deram tiros de fuzil para o alto. Conforme a Polícia Militar, na agência do Santander, apesar da destruição, os criminosos não conseguiram levar o dinheiro. Não foi informado o montante do roubo na agência do Banco do Brasil.

No lado mineiro, os bandidos explodiram uma agência do Banco do Brasil em Monte Sião, cidade turística do Circuito das Malhas. Os ataques foram quase simultâneos. Ali também os criminosos fizeram disparos para intimidar os moradores. Viaturas da Polícia Militar chegaram a trocar tiros com os assaltantes, que fugiram em três carros. Ninguém ficou ferido. O valor roubado não foi informado.