Criminosos incendeiam ônibus em Blumenau (SC)

FLORIANÓPOLIS – Dois homens incendiaram um ônibus na tarde desta quarta-feira, 6, em Blumenau, no interior de Santa Catarina, no sétimo dia de ataques coordenados pela facção Primeiro Grupo Catarinense (PCG).

A ação ocorreu no bairro Fortaleza, por volta das 15h30. Segundo a Polícia Militar, dois homens em uma moto foram os responsáveis pelo crime. Após colocar fogo no coletivo, eles abandonaram a moto no Morro da Lagoa e fugiram pelo mato.

Foi o primeiro ataque contra ônibus em Blumenau este ano. Em novembro do ano passado, um ônibus foi incendiado e houve disparos contra o presídio do município. Com a nova ofensiva desta quarta-feira, são 61 registros de ocorrências de ataques em 19 cidades de Santa Catarina desde o dia 30 de janeiro.