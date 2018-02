Crise ameaça plano de eleger senadores aliados do governo

Nesse plano, o Amapá contribuiria com a eleição de dois senadores aliados. Assim, os governistas teriam três boas opções para obter as vagas com João Capiberibe (PSB), Gilvam Borges (PMDB) e Waldez Góes (PDT).

A candidatura de Waldez, governador do Amapá por oito anos, caía como uma luva para o presidente. No cenário ideal do governo federal, Gilvam, aliado fiel do presidente do Senado, José Sarney (PMDB), se reelegeria. E Waldez bateria o atual senador Papaléo Paes (PSDB), da oposição. Ou, então, Capiberibe pegaria a vaga do tucano Papaléo.

Como já conta com o apoio de Sarney, que tem mais quatro anos de mandato, o Amapá teria três senadores alinhados com Dilma.

Foi isso que fez Lula gravar mensagem de apoio para Waldez, algo que não repetiu nem para o candidato local do PT, professor Marcos, que não se destacou nas pesquisas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tudo certo, exceto pela prisão de Waldez e de seu aliado, o governador Pedro Paulo Dias (PP), durante a Operação Mãos Limpas, na semana passada. A sensação de rejeição da população local apareceu logo nas pesquisas. Waldez despencou para o quarto lugar e, surpresa, Randolfe Rodrigues, um ex-petista, agora filiado ao PSOL, ganhou 15 pontos nas pesquisas e pode se eleger. Se isso se confirmar, o Amapá manterá pelo menos um senador não alinhado com o Palácio do Planalto.

É JORNALISTA DE "O ESTADO DE S. PAULO"