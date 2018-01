Cristiano Araújo deve virar nome de ala de hospital

FRANCA - O Hospital do Câncer de Barretos estuda nomear uma ala com o nome do cantor Cristiano Araújo, morto em acidente de trânsito na semana passada. O sertanejo doou as bilheterias de quatro shows à instituição, no total de quase R$ 2 milhões.

O anúncio foi feito pela direção do HC nesta quarta-feira, 1º. De acordo com o diretor Henrique Prata, a homenagem pode não ser em Barretos, no interior paulista, mas em uma espécie de filial do hospital que está sendo erguida Porto Velho (RO). Ele contou que os shows cujas rendas foram para a instituição aconteceram entre 2012 e 2015.

Cristiano Araújo chegou a visitar Hospital do Câncer de Barretos, onde já existem alas que homenageiam artistas que colaboraram com a instituição. A unidade que está sendo construída em Porto Velho terá 5 mil metros quadrados e é feita através de donativos. Um pavilhão deve receber o nome do cantor.