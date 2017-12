Cristina Mortágua é transferida para Polinter

SÃO PAULO - A ex-modelo Cristina Mortágua, presa em flagrante nesta segunda-feira, 7, após agredir uma delegada, foi transferida na manhã desta terça-feira, 8, para a carceragem da Polinter, em Magé, no Rio. Segundo a Polícia Civil, ela poderá ser solta após o pagamento de uma fiança, no valor de R$ 3 mil.

De acordo com a Polícia, o Ministério Público do Rio deverá instaurar um inquérito sobre a agressão. A ex-modelo pode ser condenada a cinco anos de prisão por desacato, resistência e injúria.

A ex-modelo, que teve um filho com o jogador Edmundo, foi presa em flagrante ontem, na Barra da Tijuca, após xingar policiais e dar uma 'joelhada' no abdômen da delegada do 16ª DP, Daniela Rebello.