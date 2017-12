Cristo Redentor é uma das novas maravilhas do mundo A estátua do Cristo Redentor, no Rio, é uma das novas sete maravilhas do mundo. O anúncio foi feito neste sábado, 7, em Lisboa, pelos organizadores da campanha New7Wonders para mais de 40 mil pessoas. Veja a lista completa das sete maravilhas: Ruínas de Petra, na Jordânia Muralha da China Estátua do Cristo Redentor Machu Picchu, no Peru Pirâmide de Chichen Itza, no México Coliseu, em Roma Taj Mahal, na Índia Mas na verdade são oito maravilhas. As pirâmides de Gizé, no Egito, por serem a única maravilha remanescente do mundo antigo, ficou fora do concurso e já tinha sua vaga assegurada. Os organizadores decidiram manter o status de Maravilha do Mundo depois de autoridades egípcias terem manifestado indignação com o fato de as estruturas serem obrigadas a concorrer por um lugar na lista. Numa votação, realizada pela internet e por mensagens de celular, a estátua do Corcovado ficou junto com alguns dos mais importantes monumentos do mundo. A lista representa os votos de mais de 100 milhões de pessoas. Inicialmente, qualquer local podia ser indicado como um das novas sete maravilhas. No fim de 2005, a lista contava com 200 monumentos e foi reduzida aos 77 mais votados. Um grupo de arquitetos, sob a coordenação do ex-diretor geral da Unesco Federico Mayor, escolheu os 19 finalistas, com base nos critérios de beleza, complexidade, valor histórico, relevância cultural e significado arquitetônico. Os votos definitivos passaram a ser computados a partir de janeiro deste ano. Na última contagem, divulgada há três semanas, o Cristo Redentor estava entre os dez mais votados - mas o número de votos de cada monumento não foi divulgado. Os dois países que mais se envolveram na campanha foram o Brasil e a Índia. No Brasil, a campanha foi bancada pelo grupo Bradesco e incluiu mensagens de várias personalidades da política, do futebol e dos espetáculos, incluindo o presidente. ´Vote Cristo´ Tudo sob o lema "Vote Cristo". Na avaliação do Ministério do Turismo, a eleição para as sete maravilhas pode gerar até 250 mil empregos no setor do turismo, para atender um possível aumento no fluxo de visitantes ao Brasil. Na Índia, a votação pelo Taj Mahal movimentou a indústria cinematográfica do país, conhecida como Bollywood. A Índia é o país que mais produz filmes anualmente no mundo, com mais de 650 produções. Um dos países em que foi registrada menor participação foram os Estados Unidos. Acredita-se que por isso mesmo, a Estátua da Liberdade tenha ficado entre os menos votados. A votação das sete maravilhas foi uma idéia do milionário suíço Bernard Weber. Segundo a assessoria dele, em 1999 uma amiga professora dava aulas sobre as sete maravilhas da Antiguidade e comentou o fato com ele. No entanto, das sete maravilhas antigas, apenas as pirâmides de Gizé ainda existem. Antiguidade As sete maravilhas da Antiguidade, uma lista elaborada por Filon de Bizâncio em 200 antes de Cristo, incluíam os Jardins Suspensos da Babilônia, a Estátua de Zeus, o Templo de Ártemis, o Mausoléu de Helicarnassus, o Colosso de Rodes, o Farol de Alexandria, além das Pirâmides de Gizé. Do valor total arrecadado, metade deverá ser utilizada na recuperação de monumentos. O primeiro monumento a ser reconstruído será o Buda de Bamian, no Afganistão, destruído em 1999 por partidários do governo Talebã. O resto da verba deverá ser utilizado pela fundação New7Wonders, dirigida por Weber. A votação das sete maravilhas esteve envolvida em várias polêmicas. A primeira foi com as autoridades egípcias, que se recusaram a autorizar a inlcusão das pirâmides de Gizé na votação - já que sempre foram uma das maravilhas da humanidade. Até então, as pirâmides eram as mais votadas. A Unesco também se recusou apoiar o projeto, apesar de ter sido convidada várias vezes. Critérios científicos A explicação da Unesco é que o seu programa proteção do patrimônio mundial baseia-se em critérios históricos e científicos, incluindo o estabelecimento de um quadro legal para a preservação dos monumentos, o que inclui um trabalho permanente sobre o seu estado de conservação. A Unesco considera ainda que a votação não tem um critério científico e apenas reflete a opinião das pessoas que têm acesso a um computador. O anúncio do resultado da votação das sete maravilhas foi numa cerimônia gigantesca. Realizada no Estádio da Luz, sede do Benfica, teve 40 mil bilhetes vendido, e até o Presidente da República de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, esteve presente. A superprodução teve mais de 2 mil participantes e custou 12 milhões de euros. Os monumentos escolhidos foram anunciados entre apresentações do soprano José Carreras e da cantora Jennifer Lopez - que teria cobrado US$ 1,5 milhão para cantar duas canções, segundo o semanário português Sol. A cerimônia contou também com a presença do ex-secretário-geral das Nações Unidas Kofi Annan e dos atores Ben Kingsley e Hillary Swank. Na mesma cerimônia, foram apresentadas as sete maravilhas de Portugal, uma promoção local, que incluiu a Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerônimos.