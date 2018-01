Cristo Redentor será iluminado no Dia Mundial Sem Tabaco

São Paulo, 31 - O Cristo Redentor, no Rio, será iluminado nas cores vermelha e branca nesta quinta-feira, 31, para marcar o Dia Mundial Sem Tabaco, data que tem como objetivo divulgar os perigos do fumo, de acordo com o Instituto nacional de Câncer (Inca), um dos organizadores do evento, junto com a Arquidiocese do Rio de Janeiro.

Este ano, segundo o Inca, o tema nacional é "Fumar: faz mal pra você, faz mal pro planeta". O Inca lembra que além dos danos à saúde, o tabaco também afeta o meio ambiente e toda a sociedade: desmatamento, uso de agrotóxicos, agricultores doentes, incêndios e poluição do ar, das ruas e das águas.