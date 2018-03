Cristovam Buarque continua campanha no Rio O candidato do PDT à Presidência, senador Cristovam Buarque, faz campanha pelo segundo dia consecutivo no Rio. No início da manhã desta quinta-feira ele panfletou na porta da refinaria Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Cristovam fez um discurso sobre emprego e educação para os funcionários terceirizados da refinaria da Petrobras. No início da tarde, ele fez uma caminhada pelo calçadão de Duque de Caxias, acompanhado de Carlos Lupi, presidente do PDT e candidato ao governo do Estado. Os dois se encontraram com a deputada Denise Frossard (PPS), que também concorre ao governo do Rio. Aliada do candidato tucano à Presidência, Geraldo Alckmin, ela deu um longo abraço em Cristovam. Alfredo Sirkis, (PV), que concorre ao Senado na chapa da deputada, declarou o voto no senador.