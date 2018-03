Cristovam Buarque faz campanha no Rio Grande do Sul O candidato do PDT à Presidência da República, Cristovam Buarque, percorreu neste sábado, 22, seis municípios da região do Alto Jacuí, no Norte do Rio Grande do Sul. A carreata entre uma cidade e outra, acompanhada de cerca de 40 veículos, começou em Ernestina, por volta de 9h30, a 20 quilômetros de Passo Fundo, onde o candidato passou à noite. Em cada cidade, acompanhado do candidato do PDT ao governo do Estado, Alceu Collares, era recepcionado por militantes trabalhistas. Apesar da mobilização na região, a campanha ainda está tímida, segundo avaliou o líder da bancada do PDT na Assembléia Legislativa, deputado Giovani Cherini, que acompanha a agenda do presidenciável no RS. "As pessoas estão despertando agora para a eleição. Quase não há material nas ruas", completou. Buarque passou por Ernestina, Tio Hugo, Tapera, Ibirubá, e 15 de Novembro pela manhã. À tarde seguiu roteiro por Cruz Alta, Tupanciretã e Santa Maria. Ele retorna a Porto Alegre, onde no domingo tem uma caminhada no Brique da Redenção. Desde que chegou ao Estado, Cristovam Buarque percorreu mais de mil quilômetros de estrada.