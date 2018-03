Cristovam critica discurso de Lula O candidato do PDT à Presidência, senador Cristovam Buarque, classificou nesta terça-feira como um acinte o discurso de ontem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na inauguração de seu comitê em Brasília. Para Cristovam, Lula foi infeliz ao dizer que a oposição quer comer o "filet mignon" que seu governo colocou na mesa e terá de roer o osso. Para Cristovam, Lula flerta com o autoritarismo ao desafiar a oposição a tirá-lo do Planalto. "O último desafio desse tipo veio dos ditadores. Figueiredo (o ex-presidente João Baptista Figueiredo) fez isso. Essa fala é exemplo de quem tem tanque de guerra e nós não queremos tirá-lo com tanque, mas com urna eletrônica", disse Cristovam. Ele diz que Lula quer governar diretamente com as massas, sem instituições. Em campanha no Rio, o pedetista classificou como natural o crescimento nas pesquisas da candidata do PSOL, Heloísa Helena, enquanto sua candidatura permanece estagnada.