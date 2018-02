Crivella é favorito na corrida por vaga no Senado A pesquisa do Instituto Vox Populi para o jornal O Dia também mediu a disputa para o Senado, em que os eleitores poderão votar em dois candidatos. Em primeiro lugar, está o senador Marcelo Crivella, do PRB, que, no entanto, até agora não tem uma chapa formada. Apesar do esforço do presidente Lula, o governador Sérgio Cabral (PMDB) não abrigou Crivella, por estar comprometido com um pré-candidato do PMDB, Jorge Picciani, e outro do PT, que será decidido por meio de prévia neste domingo. O ex-governador Anthony Garotinho, que disputa o governo pelo PR, também não cedeu uma vaga ao senador do PRB. Na pesquisa, Crivella teve 37% de intenções de voto. O ex-prefeito do Rio Cesar Maia, pré-candidato do DEM, e a ex-governadora e ex-senadora Benedita da Silva tiveram o mesmo porcentual, 31%. O prefeito de Nova Iguaçu, Lindberg Farias, que disputa a prévia do PT com Benedita, obteve 14% e Picciani, 8%.