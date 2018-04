Crivella é proibido de usar declaração do presidente

A decisão é liminar. O juiz Antonio Augusto de Toledo Gaspar também proibiu o uso da imagem e a menção do apoio do presidente nas propagandas impressas da chapa de Crivella.

O advogado de Crivella, Fernando Setembrino, disse que vai apresentar hoje pela manhã um recurso. "Vamos pedir que o juiz revogue a liminar, baseados na coligação em âmbito nacional do PRB com o PT."

Cabral. Apesar do vídeo de apoio gravado por Lula, o governador Sérgio Cabral (PMDB) não mostrou a presidenciável petista Dilma Rousseff em seu primeiro programa. Mas ela apareceu na campanha do candidato do PMDB ao Senado, Jorge Picciani.

Em gravações exibidas pela campanha ao Senado, Lula pediu votos para Crivella e para Lindberg Farias (PT). Picciani também mostrou uma imagem dele ao lado de Lula, mas sem depoimento do presidente.

Já o DEM, além de omitir Serra, escondeu até o logotipo do partido ao apresentar seus candidatos a deputado e ao Senado na TV. O programa de Fernando Gabeira (PV), cuja candidatura ao governo é coligada ao PSDB, teve um longo depoimento da presidenciável verde, Marina Silva.