Crivella usa imagens da obra em panfleto pré-eleitoral Apesar de o Ministério da Defesa e o comando do Exército negarem o uso político da Força na melhoria de casas no Morro da Providência, o senador Marcelo Crivella (PRB), pré-candidato à prefeitura do Rio, já fazia propaganda ligando seu nome ao projeto Cimento Social fora do período eleitoral. A iniciativa é fruto de um projeto de lei de sua autoria. Em março, quando Lula visitou três favelas para dar início às obras do PAC, militantes do senador distribuíram panfletos com a foto dele ao lado de uma simulação das fachadas do morro após as obras. No verso do panfleto, o senador informa que já havia apresentado o Cimento Social em 2004, quando perdeu a eleição. O panfleto traz links para vídeos do senador no YouTube exaltando o projeto.