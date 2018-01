Cronologia 29/9/2006 - Boeing da Gol e jato Legacy chocam-se no ar no norte de Mato Grosso, matando 154 pessoas. Até então, é o pior acidente aéreo da história do País 28/10/2006 - Controladores do Cindacta-1 (Brasília) fazem primeira operação-padrão 23/12/2006 - Agressões, passageiros detidos, funcionários da TAM abandonando o check-in. A antevéspera do Natal tem as maiores filas de espera em aeroportos da história do País: 55,2% dos vôos têm atrasos de mais de uma hora 18/3/2007 - Pane no sistema do Cindacta-1, queda de energia no Aeroporto de Brasília e chuvas em Congonhas causam apagão aéreo 30/3/2007 - Motim de controladores fecha aeroportos. É a maior rebelião na Aeronáutica desde 1963 4/6/2007 - O comandante da Aeronáutica, Juniti Saito, diz à CPI do Apagão Aéreo que arquivou, sob o consentimento de Lula, a idéia de desmilitarizar o controle aéreo. 19/6/2007 - Começa uma nova operação-padrão dos controladores 22/6/2007 - Pressionado por Lula, Saito divulga um pacote de medidas de emergência para controlar o caos aéreo 17/7/2007 - Sob chuva fina, um Airbus A320 daTAM vara a pista principal de Congonhas, causando 199 mortes. Com o pior acidente aéreo da história do País, a crise no setor aéreo aumenta 20/7/2007 - Três dias após a tragédia em Congonhas, autoridades da Anac, entre elas a então diretora Denise Abreu, são homenageadas pela FAB com a medalha do mérito Santos Dumont 12/8/2007 - Reportagem do Estado mostra que a diretora incentivou as companhias aéreas a reagir à decisão do governo de reduzir o movimento em Congonhas 24/8/2007 - Denise Abreu cede às pressões e acaba renunciando ao cargo