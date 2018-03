No segundo bloco do debate, enquanto José Serra falava sobre privatizações, o moderador Celso Freitas chegou a deixar o seu púlpito para reclamar com funcionários que demoravam para consertar o cronômetro. O aparelho deu problema e Serra avisou Celso. "Tempo", gritaram tucanos no estúdio, quando Dilma fez uma pergunta sobre emprego.