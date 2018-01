CRP tem nível mais baixo de ocupação O Centro de Readaptação Penitenciária (CRP) de Presidente Bernardes, um dos mais seguros do País, está registrando seu mais baixo nível de ocupação. Inaugurado em 2002 para abrigar detentos no Regime Disciplinar Diferenciado, a unidade está com 27 presos, embora tenha capacidade para 160. Alguns agentes acham que isso se deva a um acordo com o Primeiro Comando da Capital (PCC) para evitar rebeliões.