Cumbica deve ter transtornos na 2ª

As empresas aéreas prevêem transtornos para os passageiros na segunda-feira, quando a pista principal do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, será fechada para reforma. Inicialmente, a obra estava marcada para começar em dezembro. Sem aviso prévio, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, decidiu anteontem antecipar o cronograma. As companhias alegam que não houve tempo hábil para reajustar suas malhas e, com isso, atrasos e cancelamentos de vôos serão inevitáveis nos primeiros dias de interdição. Segundo fontes do setor, a situação só deve começar a se normalizar depois de terça-feira, quando representantes das empresas se reúnem com técnicos da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para apresentar o projeto da nova malha aérea de Cumbica. As companhias líderes do mercado doméstico, TAM e Gol, descartam transferir vôos para o Aeroporto de Viracopos, em Campinas. "Essa opção é impraticável pela falta de acessibilidade", justificou um analista do setor ouvido pelo Estado. Com o fechamento da pista principal de Cumbica, a capacidade do aeroporto cairá de 44 para 30 operações (pousos e decolagens) por hora, redução de quase 32%. Os reflexos deverão ser sentidos principalmente por passageiros dos vôos domésticos. Isso porque, no dia 30, o Conselho Nacional de Aviação Civil (Conac) determinou a retirada de 151 vôos com origem ou destino no Aeroporto de Congonhas, palco do maior acidente aéreo da história do País, há um mês. Embora os vôos internacionais tendam a ser menos afetados pelo fechamento da pista de Cumbica, a TAM já identificou a necessidade de reduzir em 10% a lotação de seus três MD-11. Por restrições de peso, os aviões usados nas rotas entre São Paulo e a Europa (Paris e Milão) não poderão operar com lotação máxima durante os 50 dias de reforma. FÉRIAS Jobim afirmou que a decisão de antecipar o calendário de obras de Cumbica foi tomada para evitar que o fechamento da pista coincida com o período de maior movimento de passageiros, de dezembro a março. O cronograma inicial previa a troca do piso de uma das cabeceiras até outubro e da outra até dezembro, o que não inviabilizaria as operações. De segunda-feira até o dia 10 de outubro, os trabalhos serão concentrados no trecho central da pista de 3.700 metros. Desgastada por quase 20 anos de uso, a pista principal de Cumbica possui fissuras e buracos de quase 8 centímetros de comprimento no asfalto. O grooving (ranhuras transversais que evitam o acúmulo de água) também está com sua vida útil esgotada há cerca de cinco anos, o que aumenta o risco de a água empoçar ou de escoar para debaixo do asfalto.