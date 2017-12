Cumbica opera normalmente na manhã desta terça-feira O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, operava normalmente na manhã desta terça-feira, 27, após o seu equipamento para uso em caso de nevoeiros ser arrumado e certificado para operar pela Força Aérea Brasileira. O aparelho estava desligado desde o dia 25 de fevereiro, quando foi atingido por um raio. Foi consertado de forma imediata, mas faltava um teste com um avião laboratório da FAB, o que foi feito na segunda-feira, 26, após o aeroporto ter fechado durante a manhã de sábado, atrasando vários vôos e irritando passageiros. Nesta terça-feira, a aparelhagem funcionou perfeitamente, enfrentando o nevoeiro típico desta época do ano. Mas mesmo assim, alguns vôos ainda devem sofrer atrasos, por causa do efeito cascata. Um vôo da Varig foi transferido na manhã desta terça-feira de Cumbica para Congonhas; e um vôo da TAM que chegaria logo cedo de Salvador, só chegará por volta das 8h30.