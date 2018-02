Cumbica opera por instrumentos devido a forte nevoeiro O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, operou por instrumentos no início da manhã desta terça-feira, 24, devido ao forte nevoeiro que cobriu a região de Guarulhos, na grande São Paulo. O aeroporto passou a operar por instrumentos às 5h37, permanecendo até as 8h10, mas às 9 horas as operações já haviam voltado ao normal e apenas três vôos ficaram fora do horário previsto, sendo duas chegadas e uma partida. Por conta do problema, três companhias aéreas resolveram alternar seus vôos. Um vôo vindo de Maceió, da TAM, e um da American Airlines vindo de Miami, foram encaminhados a Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. Outro vindo do Rio de Janeiro, da Ocean Air, voltou para o seu ponto de decolagem e deve pousar em São Paulo por volta das 9 horas.