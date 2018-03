Bruno Lupion e Pedro da Rocha, do estadão.com.br

Atualizado às 23h14

SÃO PAULO - O Aeroporto Internacional de São Paulo-Guarulhos, em Cumbica, registra atraso em 28,3% dos voos domésticos programados até as 22 horas desta segunda-feira, 20.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Das 212 partidas previstas, 60 saíram fora do horário e quatro voos foram cancelados, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Entre os voos internacionais, 20,8%, ou 21 dos 101 previstos, atrasaram, com dois cancelamentos.

Em Congonhas, até as 18 horas, 16 voos dos 183 programados estão atrasados, o que representa 8,7%. Nove partidas foram canceladas.

A empresa área Webjet é a que mais acumula atrasos nesta segunda-feira, com 63 voos por todo o país fora do horário, ou 46% do total programado.

Em nota, a empresa disse que os atrasos "são motivados pelo grande fluxo de passageiros nos aeroportos, sobretudo no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, com filas em check-in e no raio-x".

Para tentar minimizar os problemas, a Webjet disse que fez "o reforço nas equipes de solo da companhia e um acordo com a Infraero, que cedeu mais duas posições de check-in no aeroporto Salgado Filho".

Em todo o país, 399 voos domésticos sofreram atrasos, o que representa 16,2% dos 2469 programados para esta segunda-feira, e 84 voos domésticos foram cancelados. O total de 36 voos internacionais tiveram atrasos no mesmo período, ou 19,7% dos 183 programados, e 7 foram cancelados.