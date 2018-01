Cumbica registra sete atrasos na madrugada desta terça A situação no Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, era de tranqüilidade por volta das 6h15 da manhã desta terça-feira. Segundo a Infraero, não havia atrasos nas decolagens, nem vôos cancelados. Apenas um vôo da TAM, com destino à cidade de Fortaleza (CE), que deveria ter saído às 06h05, foi remarcado para as 11h25. Já no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, até as 6h15, havia atraso em apenas duas chegadas, ambas da Varig: uma de um vôo vindo de Frankfurt, Alemanha, e outra de um vôo que partiu de Caracas, Venezuela, e que fará escala em Bogotá. Em relação às decolagens, havia cinco vôos atrasados. Um da TAM e um da Gol, com destino a Porto Alegre (RS); um da Oceanair, um da Varig e um da Avianca, com destino ao Rio.