Cumbica tem 48% dos voos domésticos com atrasos

SÃO PAULO - Os aeroportos de todo o País registram 657 voos domésticos atrasados até as 17h desta quinta-feira, 23, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Esse número representa 36% das 1.825 partidas nacionais programadas para o período. Das internacionais, 44 sofreram atraso, ou 32,6% das 135 previstas.

O Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, registrou 67 voos fora do horário, o que representa 39.9% dos 168 programados. Os cancelamentos somam 27, ou 16,1% do total planejado. Em Cumbica, Guarulhos, 73 saídas domésticas tiveram atraso, ou 48% das 152 previstas. Entre as internacionais, 27 foram afetadas, o que equivale a 40,9% de um total de 66.

A empresa aérea TAM é a que registra, proporcionalmente, mais voos com atrasos: 338 domésticos, ou 55,7% dos 607 programados, e 16 internacionais, ou 53,3% de 30.

A empresa aérea TAM disse, em nota, que "os atrasos e poucos cancelamentos registrados até o momento se devem principalmente a problemas meteorológicos em algumas cidades, a manutenções não programadas ou a ajustes na malha". Ainda segundo a TAM, antes da suspensão da greve dos aeroviários, "Foram registradas algumas manifestações pontuais durante a madrugada que afetaram alguns voos da companhia nesta quinta-feira".