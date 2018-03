Cunhado de ACM Neto morre em acidente de carro

O cunhado do deputado federal Antônio Carlos Magalhães Neto, morreu na madrugada deste sábado, 11, após bater com seu carro contra um poste durante um racha, em Salvador. Segundo informações da Superintendência de Engenharia de Tráfego (SET), o acidente aconteceu por volta das 4 horas, na Avenida Manoel Dias da Silva, no bairro de Pituba, em frente ao condomínio Morada do Bom Viver. A SET não confirmou o nome da vítima, por falta de autorização da família. Luís Carlos Barbosa Salles, de 29 anos, era irmão da mulher de ACM Neto, a médica dermatologista Lídia Magalhães.