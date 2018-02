Curiosos se aglomeram para ver Grazi no camarote da Grande Rio Dezenas de pessoas estão aglomeradas na saída do camarote da Grande Rio para ver a atriz Grazielli Massafera, a ex-Big Brother que será rainha da bateria da escola. Os populares que estão na porta do camarote já tiveram a chance de ver o craque Romário e o cantor Zeca Pagodinho, mas a maior parte espera mesmo a saída de Grazielli. A Grande Rio desfilará após a Imperatriz, que sucederá a Portela, que desfila nesse momento. A porta do camarote da escola é, entre os camarotes da Sapucaí, a que está atraindo a maior atenção de curiosos nesta madrugada.