Curitiba tira 13 ônibus de circulação após atos de vandalismo

CURITIBA - A Prefeitura de Curitiba precisou retirar de circulação 13 ônibus do transporte coletivo de um total de 21 ônibus depredados na noite de terça-feira, 8, após a eliminação da seleção brasileira para a Alemanha pela Copa do Mundo. Os casos mais graves ocorreram com três ônibus que sofreram tentativas de incêndios. Alguns suspeitos foram detidos e outro precisou ser hospitalizado, com 45% do corpo queimado.

Além do vandalismo no transporte, a Polícia Militar registrou nove ocorrências na Fan Fest, na Pedreira Paulo Leminski, onde quatro jovens foram detidos por posse de droga e outros cinco por causa de brigas na Praça Espanha, local que reuniu cerca de mil pessoas.

Imagens divulgadas pela polícia mostraram alguns jovens lançando cadeiras e brigando com outros grupos no local. A polícia chegou a usar bala de borracha para acalmar a situação, mas não houve prisões.

Na Cidade Industrial, na periferia, um grupo ateou fogo A pneus, mas quando a polícia chegou ao local os responsáveis já haviam se dispersado.

Com relação ao transporte, a Prefeitura informou por meio de nota que "foram quebrados ou danificados 21 vidros, um para-brisa, três vidros de porta e um equipamento de ventilação de teto". O valor do prejuízo não foi divulgado.