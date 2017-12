Curto circuito causa transtornos na circulação de trens no Rio

SÃO PAULO - A SuperVia informou, às 12h25 desta segunda-feira, 2, que a circulação nos ramais Saracuruna e Belford Roxo foi normalizada e seguia em intervalos regulares.

Um curto circuito no transformador da rede aérea próximo à Central do Brasil afetou a circulação de trens nos ramais nesta manhã. O problema foi identificado às 10h10 e, um trem que seguia no sentido Belford Roxo-Central, às 10h18, parou a 150 metros da Praça da Bandeira. Os passageiros foram conduzidos pelos operadores até a Estação Praça da Bandeira e seguiram viagem na composição seguinte. Os ramais Belford Roxo e Saracuruna operaram com atraso de 5 a 10 minutos até a normalização do serviço.