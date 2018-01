Dado Dolabella deixa a prisão e se diz aliviado

Depois de passar a madrugada em uma delegacia e o dia preso em uma cela comum com outros 13 detentos, o ator Dado Dolabella recebeu habeas corpus e deixou a carceragem da Polinter, na Pavuna (zona norte do Rio), às 21 horas. Na saída, disse que se sentia aliviado. O ator foi preso anteontem à noite por descumprir decisão judicial que o impedia de ficar a menos de 250 metros de sua ex-namorada, a atriz Luana Piovani. O encontro entre os dois aconteceu num camarote durante o Desfile das Campeãs, no carnaval carioca, e, posteriormente, na festa Bailinho, no Museu de Arte Moderna (MAM). No camarote, ele chegou a circular com uma fita métrica que seria uma forma de ironizar a decisão judicial. Fotos da atitude do ator estão no processo. No ano passado, eles romperam o namoro depois de ele ter supostamente agredido Luana e a camareira da peça que ela fazia. A camareira, conhecida no meio artístico como Esmê, precisou imobilizar os dois braços e passou 30 dias afastada do trabalho depois de ser empurrada pelo ator. A agressão teria acontecido quando ela tentou separar uma discussão do casal, na qual ele a teria agredido. O ator foi indiciado e, posteriormente, denunciado pelo Ministério Público com base na Lei Maria da Penha, já que um laudo de perícia indicou que Luana sofreu uma lesão leve. Depois de ter um habeas corpus negado na madrugada pela desembargadora de plantão Tereza Neves, o advogado do ator, Michel Assef Filho, deu entrada no pedido de reconsideração da prisão. Segundo ele, a atitude de Dolabella de circular pelo camarote com uma fita métrica foi "infeliz". O advogado disse que a desembargadora Giselda Leitão entendeu não haver justificativa para a prisão. "Ele está sofrendo de constrangimento ilegal. Quem disse que ele descumpriu a ordem (de que não poderia chegar a menos de 250 metros de Luana)? Ele não estava proibido de ir ao camarote e lá ele não a abordou. Ele foi convidado para ir ao camarote. Meu cliente não está proibido de ir a festa nenhuma", afirmou Assef Filho. Dolabella passou a madrugada e o dia na carceragem da Polinter, numa cela chamada de "seguro", onde não há presos de facções criminosas. Ele ficou numa cela de 10 m². O almoço servido aos detentos foi uma quentinha com galinha, berinjela, arroz e feijão. Mas, segundo o irmão do ator, Gilberto di Pierro, ele preferiu comer a refeição feita por outros presos - estrogonofe. Pierro chegou a levar para a Polinter algumas peças de roupa para o irmão. Mas foi informado, ao chegar, de que os presos só podem vestir camiseta de malha, bermuda e calçar chinelos, por segurança.