Dado Dolabella e Luana Piovani comparecem à audiência no Rio

Os atores Dado Dolabella e Luana Piovani estiveram na tarde desta quinta-feira, 5, no Fórum do Rio, na audiência do processo movido pela camareira Esmeralda de Souza no Primeiro Juizado da Violência Doméstica.

Esmeralda, de 62 anos, acusa Dado de agressão. Segundo a camareira, a agressão ocorreu quando ela tentou apaziguar uma discussão entre o ator e Luana, sua ex-namorada, em uma boate na zona sul da cidade, em 2008.

A camareira teve que imobilizar os dois braços e ficou 30 dias sem poder trabalhar. Luana também disse que foi agredida por Dado. Ele foi indiciado com base na Lei Maria da Penha.

O ator chegou a ser preso no dia 17 de março por ter descumprido ordem judicial proferida em novembro passado que o impedia de chegar a uma distância inferior a 250 m da atriz. Eles se encontraram no camarote da Brahma durante o Desfile das Campeãs, no Carnaval carioca. Ele foi liberado no dia seguinte.