Dado o que falar Num dia, ela escreve em seu blog: "Me livrei duma roubada. Ia me casar com alguém que não conhecia". Noutro, ele choraminga nos jornais: "Estou triste, quero pedir desculpas, reatar". Na véspera, o barraco de Luana Piovani e Dado Dolabella havia desabado sobre a camareira da atriz, jogada longe pelo ator, que partia pra cima da namorada em briga de casal numa boate do Rio de Janeiro. A agressão está sendo apurada no 16ª DP, o resto da fofoca chega hoje em detalhes às bancas de revistas de celebridades e, cá entre nós, a vida íntima de dois seres humanos exposta desse jeito levanta aquela velha questão: isso é invasão ou evasão de privacidade? Seja como for, o fato de Luana Piovani estar em cartaz nua da cintura pra cima no Teatro Leblon é, de tudo, o menos pornográfico. LOURA MÁ Dado Dolabella não devia ter machucado dona Esmê, a camareira favorita de Miguel Falabella. Só se fala disso no meio artístico. NOVAS REGRAS A ministra Dilma Roussef adiou o marco regulatório do pré-sal. Coisa de mulher madura e moderna. TRAGÉDIA REAL O fim do mundo deu um pulinho no Paquistão. Volta já! Só se falava disso ontem na Bovespa. A vida que Lu pediu a Deus O PSDB tem planos de bancar o que os intelectuais chamam de ano sabático para Geraldo Alckmin em 2010. O ex-governador tem convites para não fazer nada em Harvard e em Pindamonhangaba. Convenção de vassouras A associação de bruxas americanas realiza amanhã uma assembléia extraordinária em Chicago. Articula-se providências contra Sarah Palin, que estaria roubando a cena no Halloween deste ano. Gotham City maravilhosa A notícia da fuga de Batman de Bangu 8 pegou o Rio num momento de transição de dupla dinâmica. É cedo ainda para responsabilizar o trabalho em parceria do governador Sérgio Cabral e do prefeito eleito, Eduardo Paes. Desespero Cinco dias depois do resultado das urnas, ainda tem eleitor com a musiquinha do jingle do candidato adversário na cabeça. Sem comparação A geração de argentinos que passou a vida inteira sustentando que Maradona foi melhor que Pelé no futebol está inconsolável com a confirmação do nome do ex-jogador no comando técnico da seleção. Los hermanos terão agora que compará-lo a Dunga. Pode? Olha o recordista aí, gente! Os cálculos são do Neguinho da Beija-Flor: o bicheiro Aniz Abraão David, o Anísio, preso ontem no Rio, aproxima-se a passos largos de sua milésima detenção.