Dados da caixa-preta do Airbus estão a caminho de Brasília

Os dados da caixa-preta do Airbus da TAM chegaram às 8h06 desta sexta-feira, 27, no Aeroporto Internacional de São Paulo (Cumbica), em Guarulhos, segundo informações da Polícia Federal. As informações e dois oficiais da Aeronáutica que as trouxeram de Washington já seguiram para Brasília. Os dados serão entregues ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). Um dos oficiais seria o Coronel Fernando Camargo, do Cenipa, que liderou as investigações. Na quinta-feira, 26, o chefe do Cenipa, brigadeiro Jorge Kersul Filho, ofereceu a auxílio de técnicos do centro para apresentar, na CPI do Apagão Aéreo, em reunião fechada, as informações das caixas-pretas do Airbus da TAM que explodiu na semana passada, em Congonhas. "Os dados isolados podem levar a conclusões erradas", comentou. Segundo Kersul Filho, a data da reunião poderia ser definida até o fim da semana que vem. "A princípio, não liberaríamos essas informações porque a legislação sobre investigações assim o prevê. Como a lei prevê que a CPI pode ter acesso, assim que a comissão necessitar de informações estaremos sempre à disposição", disse Kersul à CPI. Em entrevista coletiva na última terça-feira,o brigadeiro havia criticado a liberação pública das causas do acidente com o Airbus da TAM e o conteúdo das gravações da caixa-preta da aeronave durante as investigações.