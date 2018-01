Daniela Mercury e Seu Jorge animam carnaval de Salvador

Um dos momentos mais emocionantes da noite de sábado do carnaval de Salvador foi quando, na primeira aparição de Daniela Mercury a bordo do trio elétrico Triatro, a cantora passou por seu camarote, um dos mais badalados da capital baiana, no Circuito Dodô (Barra-Ondina). Com a companhia do cantor e compositor carioca Seu Jorge, Daniela cantou sua nova música de trabalho, Preta, Você Não Entende Nada, faixa do primeiro disco de Daniela, A Cor Dessa Cidade, que completa 15 anos, e a música Carolina, sucesso de Seu Jorge. Veja também: Veja as melhores imagens do Carnaval 2008 pelo Brasil Saiba tudo sobre as escolas do Rio e ouça os sambas-enredo Saiba tudo sobre as escolas de SP e ouça os sambas-enredo Saiba como foram os desfiles em SP no segundo dia Saiba como foram os desfiles em SP no primeiro dia Veja as melhores imagens de todos os desfiles em SP Qual escola de samba será campeã em São Paulo? A apresentação foi acompanhada pela top model inglesa Naomi Campbell, que chegou cedo ao camarote. Naomi foi saudada por Daniela. "É um prazer ter você em minha casa", disse à modelo, que retribuiu mandando um beijo à cantora. Antes de ir ao camarote de Daniela, Naomi - vestida com a fantasia do bloco - havia participado do desfile doIlê Ayiê, tradicional bloco afro soteropolitano. Pouco antes de Daniela, o ministro da Cultura, Gilberto Gil, à frente do bloco Expresso 2222, já animava a Avenida Oceânica, com a companhia da vocalista do Babado Novo, Cláudia Leitte. Pouco depois, ao passar na frente de seu camarote, também chamado Expresso 2222, Gil e Cláudia deixaram o bloco a comando da cantora Sandra de Sá e do vocalista da banda Cidade Negra, Tony Garrido. A presença de Cláudia no camarote causou alvoroço. "Tocar com Gil é um sonho pra mim", derreteu-se a musa do axé. Diferentemente dos outros dias, Cláudia lança carreira solo na próxima quarta-feira, não tinha nenhuma fantasia em especial. Pelo contrário: a camisa regata, o short jeans (curto, mas discreto) e o chinelo de dedo davam a impressão de que a cantora havia acabado de acordar e saído correndo de casa.