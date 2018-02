Daniela Mercury homenageia regiões brasileiras em Salvador Seguindo a tradição de carnavais temáticos que promove em Salvador, a cantora Daniela Mercury anunciou que em 2007 vai homenagear as regiões brasileiras nos blocos em que participa e no camarote que leva seu nome. "O mundo inteiro está no Brasil e o País expressa as diversas influências em suas culturas populares, de Norte a Sul", acredita. "Fizemos uma pesquisa de oito meses e o resultado é essa vitrine das manifestações brasileiras, que vai ajudar o Brasil a se conhecer melhor." Segundo a programação da cantora, no sábado, 17, ela homenageia a região Norte do País no seu novo trio, chamado de Triatro - "mistura entre teatro e trio elétrico", define Daniela. Os puxadores dos Bois Garantido e Caprichoso, de Parintins, no Pará, são os convidados da cantora. No domingo, 17, dia de homenagem ao Nordeste, a cantora recebe Zé Ramalho no bloco Crocodilo. Na segunda-feira, 18, é a vez de o Sudeste ser lembrado, no trio eletrônico que vai ter como convidada a cantora carioca Fernanda Abreu. Na terça-feira, 19, último dia da folia, o carnaval de Daniela será em ritmo de música gauchesca, novamente no bloco Crocodilo, com a presença de Borguetinho e do grupo gaúcho Gritos de Liberdade. O Camarote Daniela Mercury - só para convidados - repetirá as homenagens diárias. "Em todos os dias, os dançarinos e eu estaremos com trajes típicos e mostraremos algumas danças e ritmos de cada região, seja com canções ou utilizando arranjos", afirma a cantora. "Quero provocar um intercâmbio cultural."