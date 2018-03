Data vênia! "Vossa Excelência me respeite!'', em linguagem jurídica, deve ser uma coisa muito feia para os ministros Gilmar Mendes e Joaquim Barbosa se ofenderem daquele jeito um ao outro no calor do debate no STF. Não importa aqui traduzir a expressão ao pé da letra, apenas demonstrar que o palavrão é absolutamente dispensável quando duas pessoas civilizadas querem se xingar em público. E nem precisa ser juiz da mais alta corte do País para não mandar o abestalhado praquele lugar no momento mais apimentado do bate-boca. A melhor história do gênero fora dos tribunais aconteceu entre dois motoristas de táxi nas ruas de Belo Horizonte, após a saída inadvertida de um deles com passageiro do ponto. O que tomou a fechada baixou o vidro para dar início ao seguinte diálogo: - Pelamordedeus, sô! - Pelamordedeus ocê! Foi mais ou menos o que Gilmar Mendes e Joaquim Barbosa tentaram exprimir com aquele "Vossa Excelência me respeite!" Ou, como se diz na novela das oito, "hare baba"! FORA DE SI Quem foi o maluco que meteu a mãe de Ciro Gomes no meio dessa discussão sobre passagens aéreas da Câmara dos Deputados? Nem Patrícia Pillar consegue segurar o marido quando ele fica desse jeito! EPITÁFIO DO EPITÁCIO A previsão é do senador Epitácio Cafeteira: "Daqui a pouco estaremos recebendo vale-transporte." Fica dando ideia, fica! Fila errada Pode ser pura ilusão de ótica o sucesso do programa habitacional do governo. Não foram poucos os que entraram ontem na fila da casa própria no Rio e em São Paulo para comprar ingressos pra decisão de domingo nos campeonatos regionais. Milagre do crescimento No Paraguai, a fila que mais cresce é a das ex-mulheres do presidente Fernando Lugo. Parece que já são 6 ou 17 - há controvérsias - as inscritas no programa Meu Filho, Minha Vida. Mercado regulador Foi só restringirem a chamada "farra das passagens" no Congresso, e pronto: liberaram os descontos em voos internacionais. É a famosa lei da oferta e da procura funcionando de novo. Com todo respeito Não dá para competir com Lula em matéria de desenho animado, mas até que o risinho de Gilmar Mendes em meio ao bate-boca no STF ficou bem parecido com a marca registrada de Muttley, o cachorro do Dick Vigarista na produção Hanna Barbera para a TV. Estar na mídia é... O delegado Protógenes Queiroz deve estar articulando uma volta triunfal às bancas de jornal. Ou vai acabar perdendo todo o espaço que conquistou nas ruas para o ministro Joaquim Barbosa, do STF. Enchente não tem dono Chove há tanto tempo no Maranhão que ninguém mais sabe se a calamidade maior é de responsabilidade do ex-governador Jackson Lago ou da Roseana Sarney.