Data Vênia Ao final da entrevista, Ricardo Lewandowski respondeu a uma pequena bateria de perguntas curtas, ao estilo do "questionário proustiano", uma tradição dos encontros sociais do fim do século XIX e início do XX. Os questionários levavam esse nome porque a sua criação é atribuída ao escritor francês Marcel Proust (1871-1922), autor do clássico Em busca do tempo perdido. A ideia era divertir os convidados com perguntas curtas, de uma a três palavras, que tinham de ser respondidas, obrigatoriamente, com respostas igualmente curtas.