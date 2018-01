Datafolha mostra que Serra mantém vitória no primeiro turno O candidato do PSDB ao governo de São Paulo, José Serra, seria eleito no primeiro turno se a eleição fosse hoje, segundo a pesquisa Datafolha, divulgada nesta quarta-feira, 9, pela Rede Globo. O novo levantamento mostra que os candidatos se manteve praticamente nos mesmos patamares de julho. Para Serra, este quadro foi positivo, a medida que mostra que o tucano interrompeu a tendência de queda iniciada no mês de abril. Em abril, Serra tinha 59% das intenções de voto, caiu para 52% em maio, desceu para 48% em julho e agora está com 49%. O senador Aloizio Mercadante (PT) tinha 15% em julho e agora foi para 17%, mas ficou dentro da margem de erro, que é de dois pontos porcentuais. O candidato do PMDB, Orestes Quércia, foi escolhido em julho por 11% dos entrevistados e agora oscilou para 10%. O candidato do PTB, Carlos Apolinário manteve os 2% da pesquisa anterior. Os outros 12 candidatos ao governo paulista não pontuaram. Embora a pesquisa tenha apurado a vitória de Serra no primeiro turno, o Datafolha fez simulações de segundo. Num confronto entre Serra e Mercadante, o tucano venceria com 61%, enquanto o petista ficou 26%. Se a disputa fosse entre o tucano e o Quércia, Serra venceria com 63% contra 22% do ex-governador. O Datafolha ouviu 1.908 eleitores em 56 municípios, nos dias 7 e 8 de agosto. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo sob o número 4.032/2006. Matéria alterada para o acréscimo de informação