De dentro da cadeia, preso atualiza redes sociais e posta selfie

O fato de estar preso na Cadeia Pública Patricia Acioli não impediu Acrélio Vitor Medeiros Emerick, de 20 anos, de atualizar sua página no Facebook. Nos posts, Emerick divulga selfies tiradas dentro da cela e mostra suas tatuagens.

No dia 18 de novembro, uma pessoa pergunta para Emerick se ele "rodou" (foi preso) de novo. Outra questiona como ele carrega o celular e como tem internet se está detido. Ele confirma que está preso e que tem, sim, internet e acesso ao Facebook. No dia 5 de dezembro, Emerick postou a foto com um colega de cela.

De acordo com o jornal Extra, Emerick é de Nova Friburgo, tem 11 passagens pela polícia e foi preso da última vez porque havia contra ele um mandato de prisão por furto.

Procurada, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que foi realizada uma revista na tarde desta quarta-feira, 7, na cela de Emerick e que o celular foi encontrado. O preso cumprirá medida disciplinar, e foi aberta sindicância para apurar o caso.