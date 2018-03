De jesuíta a Renato Russo, discurso ''revisita o passado'' Argumentando que para olhar para o futuro é preciso revisitar o passado, o governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) abriu ontem seu discurso de posse com referências que saltaram dos jesuítas paulistas do século 16 ao cantor Renato Russo, líder do extinto grupo Legião Urbana.