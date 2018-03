De Lula a Dilma Luiz Inácio Lula da Silva alcançou com êxito o que ele próprio definiu como "prioridade da vida" ao encerrar seus dois mandatos presidenciais (de 2003 a 2010): eleger a sucessora, Dilma Rousseff, também do PT, que hoje recebe dele a faixa presidencial. Se o percurso para chegar ao poder foi impiedoso, com derrotas eleitorais em 1989, 1994 e 1998, o metalúrgico Lula encerra sua era no Palácio do Planalto com o inegável legado de redução da desigualdade social. Nas páginas seguintes, um balanço sobre acertos e descompassos políticos, econômicos e sociais da Era Lula e os primeiros contornos do governo Dilma e de sua relação com os novos líderes políticos dos Estados.