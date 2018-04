De olho na Copa, hotéis brasileiros voltam a ter estrelas

SÃO PAULO - A expressão "hotel de luxo" não vai mais ser tão vaga e ao gosto dos empresários. O Ministério do Turismo publicou ontem novas regras para a classificação dos hotéis e estabeleceu critérios para obter as almejadas estrelas - que haviam caído em descrédito por falta de fiscalização e sido abandonadas.

A Portaria 100 do Ministério do Turismo estabeleceu sete categorias para definir estabelecimentos: hotel, resort, hotel fazenda, cama e café, hotel histórico, pousada e flat. Cada um dos estabelecimentos vai definir sua própria classificação, que depois será encaminhada à pasta. Auditores do Instituto de Pesos e Medidas (Ipem) da cada Estado vão analisar se os requisitos foram realmente atendidos.

"Os métodos anteriores estavam obsoletos e decidimos atualizá-los porque teremos uma série de eventos internacionais pela frente e o mercado está aquecido. Agora vamos adotar os padrões usados no mundo todo", disse o diretor do Departamento de Estruturação, Articulação e Ordenamento Turístico do Ministério, Ricardo Moesch. Ele acredita que metade dos 7 mil estabelecimentos cadastrados na pasta seja reclassificado até a Copa de 2014.

Com a nova classificação, para ter cinco estrelas, por exemplo, um hotel vai precisar atender 190 requisitos, como ter quartos com área útil superior a 17 m², banheiras, internet, televisão a cabo, climatizador, restaurante com cozinha internacional e um mínimo de seis serviços acessórios - como salão de beleza e loja de conveniência. Será necessário atender ainda hóspedes em português e outros dois idiomas (veja mais informações abaixo).

Um resort, por sua vez, poderá ter apenas entre quatro e cinco estrelas. Para a classificação máxima, precisará oferecer pelo menos três tipos de piscina, três bares, escritório com internet, massagens, relaxamento e programa recreativos para crianças, entre outros serviços.

Para o presidente da Confederação Nacional do Turismo e do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de São Paulo, Nelson de Abreu Pinto, a nova classificação ajudará a rede hoteleira a atrair mais turistas estrangeiros. E não afetará diretamente o preço das diárias - de acordo com a São Paulo Turismo, o custo médio de uma noite em um hotel da capital alcançou R$ 224,06 entre janeiro e abril, um aumento de 57,37% em relação ao mesmo período do ano passado.

"O mercado é que vai sempre regular tarifas e as diárias não podem ficar exorbitantes nem ser mais caras que no exterior", diz ele. "Não adianta aumentar o preço por causa da Copa de 2014 para explorar o turista, porque depois ninguém mais vai querer voltar para o País. Precisamos ter sempre um preço compatível."

AS CATEGORIAS

Hotéis:

* Pode ter entre 1 e 5 estrelas.

* Estabelecimentos com serviços de recepção, alojamento temporário, com ou sem alimentação, em unidades individuais.

* Os mais luxuosos precisam oferecer quartos com áreas de mais de 17 m², com internet e TV a cabo, serviços e catálogos em três idiomas e pelo menos seis serviços acessórios - como salão de beleza, baby-sitter e reserva de espetáculos.

* São necessários restaurantes com cozinha internacional e cardápio também com gastronomia regional ou típica.

Resort:

* Pode ter entre 4 e 5 estrelas.

* Hotel com infraestrutura de lazer e entretenimento.

* Os 5 estrelas precisam oferecer pelo menos três tipos de piscina, carrinhos para transportar bagagem, sauna, sala de reuniões, roupão, chinelos nos quartos.

Hotel fazenda:

* Pode ter entre 1 e 5 estrelas.

* Localizado em ambiente rural, dotado de exploração agropecuária, que ofereça entretenimento e vivência no campo.

* Os 4 e 5 estrelas precisam ter quadras e campos esportivos, instalações para beneficiamento de produtos agropecuários, decoração típica, espelho de corpo inteiro nos quartos, restaurante com cardápio em dois idiomas e com gastronomia regional ou típica.

Cama e café:

* Pode ter entre 1 e 4 estrelas.

* Hospedagem em residência com serviços de café da manhã e limpeza, onde more o dono do imóvel.

* Os mais luxuosos precisam ter características típicas e oferecer café da manhã típico, com suco de frutas e outros cinco itens.

Hotel histórico:

* Pode ter entre 3 e 5 estrelas.

* Hospedagem em edificação preservada, em sua forma original ou restaurada.

* Quartos com pelo menos 17 m², climatizadores e ações para conscientizar os hóspedes em relação à sustentabilidade.

Pousada:

* Pode ter 1 e 5 estrelas.

* Hospedagem com poucos andares e até 30 unidades.

Flat/Apart-hotel:

* Pode ter entre 3 e 5 estrelas.

* Hospedagem com quartos que ofereçam quartos, salas, banheiros e cozinha com equipamentos.