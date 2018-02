Debate em PE vira palco para ajudar presidenciáveis

Logo no início, ao debater sobre segurança pública com Eduardo Campos (PSB), que, se confirmadas as pesquisas, terá vitória esmagadora, Jarbas deu destaque à proposta de Serra de criar um Ministério da Segurança.

Xavier falou das propostas de Marina Silva sempre que teve oportunidade: desde a prevenção de urbanização em áreas de risco e necessidade de saneamento ao compromisso da candidata de manter o pagamento da dívida externa.

Eduardo Campos citou o presidente Lula uma vez, ao informar do apoio do governo federal a Pernambuco em áreas como a segurança pública. Não citou Dilma Rousseff e antevendo que todos os adversários iriam atacá-lo usou da estratégia de indagar os adversários sobre s sugestões para o que pode ser melhorado em relação aos vários temas saúde, educação e violência.