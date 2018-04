Debate faz candidatos reduzirem ritmo

Os candidatos à Presidência Dilma Rousseff (PT) e José Serra (PSDB) buscaram fórmulas diferentes a fim de se preparar para o primeiro debate da sucessão presidencial, quinta-feira na TV Bandeirantes. O confronto terá ainda a participação de Marina Silva, do PV, e Plínio Arruda Sampaio, do PSOL.

Dilma decidiu parar a campanha e se recolher, hoje e amanhã, numa concentração pré-debate. Já o comando da campanha de Serra informou que ele não vai desmarcar compromissos, embora agenda esteja mais leve para que possa continuar nas reuniões internas de preparação.

A ideia é que o tucano se coloque no enfrentamento como o mais experiente e preparado para manter os avanços e conquistas sociais dos últimos anos. Os tucanos querem evitar, contudo, uma postura agressiva, que possa ser interpretada pelo eleitor como destempero ou desespero do candidato do PSDB. Mesmo assim seus colaboradores descartaram simulações ou mídia training, com ensaios e dicas de linguagem corporal.

"Estou diariamente preparado para o debate. Vocês não imaginam que uma entrevista como essa seja mais fácil que um debate?", argumentou, ao ser questionado ontem pelos repórteres em São Paulo.

Regulamento. Já os coordenadores da campanha de Dilma informaram que ela ficará recolhida e nem deverá participar de um almoço com os senadores da base aliada, marcado para hoje. Ela vai fazer muitas simulações e mídia training. De acordo com o presidente do PT, José Eduardo Dutra, chefe da coordenação de Dilma, ela não precisa mais estudar números, realizações do governo e o que vai fazer, se eleita. Seu treinamento será para concluir o pensamento - em intervenções, perguntas ou respostas - dentro do prazo exato previsto pelo regulamento do debate.

A preparação da petista está a cargo da jornalista Maria Olga Curado. Desde que começou a ser treinada por Maria Olga, Dilma voltou a falar o "uai" característico dos mineiros, que havia perdido durante o tempo em que passou no Rio Grande do Sul. Com esse tipo de expressão e outras bem populares, os coordenadores de sua campanha acreditam que ela aumenta o poder de comunicação com as pessoas mais simples.

Vitrines. Já o tucano, desde a semana passada, reúne-se quase diariamente com os marqueteiros Luiz Gonzalez e Woile Guimarães, além de Felipe Soutello, ex-presidente do Cepam (Fundação Faria Lima), que trabalha na estratégia de comunicação da campanha. Ele deve colocar a gestão em São Paulo e no Ministério da Saúde como vitrines administrativas que poderiam ilustrar sua experiência.

Nem Serra nem Dilma apostam num desempenho fraco do adversário. De acordo com os coordenadores das campanhas dos dois, eles sabem que cada um se preparou ao máximo para o primeiro confronto. "Espero que seja um debate em que a gente possa efetivamente debater ideias, propostas e mostrar o que cada um fez ao longo da sua vida pública", afirmou o presidenciável tucano ontem.

Marina. Amanhã, a candidata do PV à Presidência, Marina Silva, faz uma preparação para o debate. Ela vai se reunir com a equipe do partido, em São Paulo, onde deve repassar as regras do confronto, fazer uma simulação, com perguntas e respostas, para calibrar os principais pontos que a ela pretende abordar no debate. / COLABORARAM ANA PAULA SCINOCCA, VERA ROSA e ROBERTO ALMEIDA