Debate hoje é última chance para candidatos

A dois dias das eleições, e num cenário em que a candidata Dilma Rousseff (PT) se empenha em garantir sua vitória já no primeiro turno, a TV Globo promove hoje, às 22h30, o último - e mais importante - debate presidencial na TV. A mediação será feita pelo apresentador William Bonner. Lá estarão, além de Dilma, seus rivais José Serra (PSDB), Marina Silva (PV) e Plínio de Arruda Sampaio (PSOL).

Para Serra e Marina, é a última e decisiva chance de crescer junto ao eleitorado, plantar armadilhas para que Dilma cometa erros e tentar, assim, levar a disputa para o segundo turno. Tudo indica, pelo que se viu nas últimas semanas, que terão pela frente uma rival mais preparada qie nos primeiros debates. É de esperar, também, que Marina bata mais forte nos dois e que Serra não repita as críticas e cobranças fortes que, nos debates anteriores, só o prejudicaram.

Mesmo à frente nas pesquisas, a candidata petista achou, assim como sua equipe, que era mais prudente comparecer, não repetindo o que fez há quatro anos atrás o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no debate equivalente - o último do primeiro turno. Favorito para a reeleição, Lula tomou, na época, a decisão de não aparecer.

Foi cobrado e criticado por cerca de duas horas pelos rivais, entre os quais Geraldo Alckmin (PSDB). Anthony Garotinho (PDT) e Heloísa Helena (PDT). A razão maior das críticas era o escândalo dos aloprados, divulgado nas semanas finais da campanha. Por pequena diferença, Lula não conseguiu maioria absoluta e a decisão ficou para o segundo turno.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cinco blocos. O debate terá cinco blocos. O primeiro e o terceiro terão temas determinados; o segundo e o quarto, temas livres. O último será dedicado às considerações finais. No palco, segundo a TV Globo, José Serra (PSDB)estará à esquerda, seguindo-se Marina Silva (PV), Dilma e Plínio de Arruda Sampaio (PSOL) no canto direito. A ordem foi definida por sorteio.

As perguntas serão feitas sempre de candidato para candidato. Cada uma terá 30 segundos. A resposta, dois minutos. A réplica terá um minuto, mesmo tempo da tréplica. Para que todos perguntem e respondam ao menos uma vez em cada bloco, a produção da Globo adotou uma fórmula do matemático Oswald de Souza: na abertura de cada bloco, o mediador sorteia o candidato que faz a primeira pergunta. O candidato sorteado então escolhe quem a responderá. Este, em seguida, faz a próxima pergunta a outro candidato, e assim por diante. O último a perguntar no bloco formulará a questão, necessariamente, a quem o iniciou.

Cada candidato pode levar 10 assessores, mas só dois deles poderão acompanhá-lo dentro do estúdio. Na plateia, cada um dos quatro tem direito a acomodar mais 25 pessoas. No final, cada um deles dará uma entrevista coletiva de cinco minutos cada.

FICHA TÉCNICA

Participação de Dilma Rousseff, José Serra, Marina Silva e Plínio de Arruda Sampaio

O que: debate entre os candidatos à Presidência

Onde: TV Globo

Horário: a partir das 22h30

Formato: o debate será

dividido em 5 blocos, com temas determinados e livres