Decisão de caso Battisti tem aval de ministros O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, defendeu ontem a decisão do governo brasileiro de negar a extradição do italiano Cesare Battisti. "Após ler o parecer da AGU (Advocacia-Geral da União), substantivo, não tenho a menor dúvida de que a decisão foi correta", disse o ministro. "A meu ver, o presidente Lula agiu em consonância com a decisão do STF, amparado em parecer da AGU. Não vejo por que o STF venha no futuro a atacar a decisão", disse. Cardozo negou que haja temor por parte do governo em relação a uma eventual retaliação da Itália. "Não creio em retaliação. O Brasil tem relações históricas com a Itália. Os italianos são nossos irmãos".