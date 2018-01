Decisão judicial impede estreia de peça teatral baseada no caso Isabella Nardoni

A Justiça proibiu a estreia da peça teatral "Edifício London", escrita por Lucas Arantes e com enredo inspirado no caso Isabella Nardoni - a menina de 5 anos que, em 2008, morreu após ser defenestrada do 6.º andar de um prédio.

A decisão foi proferida na sexta pelo desembargador Fortes Barbosa, da Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, acatando pedido dos advogados da mãe da menina, Ana Carolina Oliveira. "Edifício London" entraria em cartaz às 23h59 de hoje.

Em nota publicada em seu site, a Cia. de Teatro Os Satyros, responsável pela produção do espetáculo, afirma que irá adotar "todas as medidas necessárias" para fazer valer o preceito constitucional da liberdade de expressão. Por telefone, a companhia informou que irá reembolsar o valor do ingresso aos que já haviam comprado.