Decisão sobre caso TAM é aprovada por familiares Os familiares das vítimas do acidente com o Airbus A320 da TAM ocorrido no aeroporto de Congonhas em 17 de julho do ano passado ficaram satisfeitos com as conclusões do inquérito feito pelo Ministério Público Estadual de São Paulo e com o encaminhamento para que seja anexado à investigação feita pela Polícia Federal. Eles passaram o fim de semana reunidos no Hotel Embaixador, na capital gaúcha, e ouviram as razões apresentadas pelo promotor Mário Luiz Sarrubbo, que recomendou o indiciamento de 11 pessoas como responsáveis pela morte dos 199 passageiros e tripulantes do vôo 3054. Veja o especial sobre o vôo 3054 Sarrubbo explicou aos familiares que retirou do inquérito os dois funcionários da Infraero que fizeram a medição do nível da água na pista de Congonhas "porque apenas cumpriam ordens". Porém, em seu lugar, indicou três funcionários da TAM: Marco Aurélio Castro, diretor de Segurança; Orlando Bombini Jr., chefe de pilotos; e Alex Frischmann, chefe do equipamento A320 na empresa. Essa foi a 16ª reunião dos familiares das vítimas do vôo da TAM. "Reunimo-nos uma vez por mês para que este acidente não seja esquecido. Até serve como terapia para alguns de nós", explicou Dario Scotti, presidente da Associação das Famílias e Amigos das Vítimas do Vôo TAMJJ3054, lembrando que foram necessários 16 meses de investigações para que 11 pessoas fossem responsabilizadas de forma culposa (sem intenção) pelo acidente. Ele disse ainda que todos ficaram satisfeitos com a unificação dos processos num só em nível federal. Durante o encontro eles ainda ouviram das advogadas Adriana Burger e Laiana Elisa de Souza, da Defensoria Pública do Estado, como está o andamento da ação movida pelo Procon, cobrando multa de R$ 1 milhão da empresa pela demora na divulgação da lista de passageiros. A programação do encontro foi encerrada ontem com visita ao memorial construído pela associação junto ao Aeroporto Salgado Filho e com um culto ecumênico celebrado em memória das vítimas.