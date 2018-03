Declarações favorecem tucano, diz Sérgio Guerra O presidente do PSDB, senador Sérgio Guerra (PE), avaliou que as declarações do deputado Ciro Gomes (PSB-CE), dizendo que o presidenciável José Serra (PSDB) é "mais preparado" que a rival Dilma Rousseff (PT), favorecem a pré-candidatura do tucano. Guerra observou que Ciro tem gênio explosivo e fala o que pensa, sem medir palavras. "Quando Ciro diz que o Serra tem competência, qualidade para ser presidente e a Dilma não tem, ele nos dá grande musculatura", afirmou o ex-governador do Ceará.