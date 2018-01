Decoração de carnaval cai e fere uma pessoa no centro do Rio

RIO - Um arco de ferro que sustenta a decoração de Carnaval caiu na Avenida Rio Branco, centro do Rio, e feriu um homem de 72 anos, que se preparava para atravessar a via nesta segunda-feira, 6. A vítima teve traumatismo craniano e foi levada desacordada para o Hospital Municipal Souza Aguiar.

O enfeite de carnaval - a figura de dois foliões, sustentadas pelo arco - caiu depois que um ônibus da linha 350 (Irajá-Passeio) foi fechado por um táxi, subiu a calçada e bateu na decoração. A estrutura atingiu ainda um táxi.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o homem ferido passava por avaliação da equipe de neurocirurgia do Souza Aguiar nesta tarde e também sente fortes dores no ombro.

Foi o primeiro acidente como esse registrado com a decoração de rua do carnaval, informou a Riotur. O enfeite será reinstalado.